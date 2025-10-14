Звуки взрывов напугали жителей Морозовска и Волгодонска 14 октября

Фото: Ростов Ру.

Жители Морозовска, Волгодонска и Цимлянского района сообщают о громком звуке, напоминающем взрыв. Грохот раздался около полудня 14 октября и был слышен в нескольких городах региона одновременно.В соцсетях люди делятся информацией о том, где они слышали взрывы. Многие отмечают, что от звука задрожали окна.Официальных сообщений о чрезвычайных происшествиях или работе ПВО не поступало. Мониторинговые каналы также не предупреждали о беспилотной угрозе, что может указывать на то, что источник звука не связан с военной деятельностью.