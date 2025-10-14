Неужели рассталась со своим миллионером: Валя Карнавал сделала каре

Фото: Соцсети.

Певица и блогер из Ростовской области Валя Карнавал удивила поклонников сменой имиджа. В одной из социальных сетей Валя опубликовала видео, на котором предстала без пышных длинных волос, а с каре.На видео Валя продемонстрировала свою новую стрижку, любуясь и кокетничая на камеру. Пользователи популярных телеграм-каналов, посвящённых светской жизни, высоко оценили её новый образ, отметив, что стрижка ей очень идёт.Причем нашлись и те, кто заподозрил в этом жесте другой смысл. По мнению некоторых фолловеров, Валя Карнавал обрезала волосы из-за расставания со своим богатым бойфрендом, которого она скрывала. Пользователи говорят, что в последнее время Валя перестала хвастаться дорогими подарками от ухажера и подогревать слухи об их романе. Возможно, девушка пошла по протоптанной дорожке и обрезала волосы после расставания.Ранее Валю сравнивали с персонажем фильма ужасов. В начале октября она поделилась новыми фотографиями в социальных сетях.Для этих снимков Валя выбрала необычный наряд: белый комбинезон и бежевый корсет. Её ноги были забинтованы, а позы напоминали сцены из фильмов ужасов.