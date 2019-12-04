На Дону возбудили дело в отношении замначальника подразделения РЖД за ущерб в 1,5 млрд рублей



Уголовное дело возбудили в отношении заместителя начальника ростовского подразделения РЖД. Александра Вострова подозревают в превышении должностных полномочий.



Мужчина является первым заместителем начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта. По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года он занимался контролем реконструкции путей на участке: Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская. В договоре были предусмотрены работы по содержанию и восстановлению дороги. Они не были выполнены, но, тем не менее, Востров принял якобы сделанную работы и приказал своим подчинённым подписать соответствующие документы. Сразу после этого подрядчику перечислили 1,5 миллиарда рублей из средств бюджета.



- В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий», - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все обстоятельства преступления устанавливают.



Расследование уголовного дела продолжается.