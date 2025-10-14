Новости
На Дону экс-замначальника СКЖД подозревают в превышении должностных полномочий

В Ростовской области бывшего начальника Северо-Кавказской железной дороги подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по региону.

Портал DonDay сообщает, что речь идет об Александре Казакове, который занимает должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги. По данным следствия, в ходе реконструкции зарядных колонок на станции «Адлер» он подписал акты о выполнении работ, касающихся поставки оборудования, которое оказалось неполным. Сумма ущерба для ООО «РЖД» составила 17,7 миллиона рублей.

Как уточнили в силовом ведомстве, в отношении должностного лица СКЖД возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Фото: СКДЖ
