На Дону экс-замначальника СКЖД подозревают в превышении должностных полномочий

Фото: СКДЖ

В Ростовской области бывшего начальника Северо-Кавказской железной дороги подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по региону.Портал DonDay сообщает, что речь идет об Александре Казакове, который занимает должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги. По данным следствия, в ходе реконструкции зарядных колонок на станции «Адлер» он подписал акты о выполнении работ, касающихся поставки оборудования, которое оказалось неполным. Сумма ущерба для ООО «РЖД» составила 17,7 миллиона рублей.Как уточнили в силовом ведомстве, в отношении должностного лица СКЖД возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».