В Ростовской области иномарка врезалась в столб, пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота», который въехал в столб. Авария случилась 13 октября в Неклиновском районе.По предварительным данным, в селе Ефремовка водитель иномарки превысил скорость. Из-за этого он потерял управление, и автомобиль начал неуправляемо скользить. В итоге машина съехала сначала на правую, а затем на левую обочину и врезалась в опору линии электропередачи.В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка, находившаяся в автомобиле. Её госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.