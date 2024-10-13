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В Ростовской области нашли живым 42-летнего пропавшего без вести мужчину

В Ростовской области нашли живым 42-летнего пропавшего без вести мужчину
В Ростовской области 42-летнего мужчину, который числился пропавшим без вести, удалось найти живым. Местонахождение Александра Скородумова было неизвестно с 30 сентября.

Александр проживает в Каменске-Шахтинском. В тот день он повздорил с родными и ушел из дома. Когда он не вернулся поздним вечером, семья начала беспокоиться. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже Александра Скородумова.

Лишь 12 октября появилась информация о том, что пропавшего без вести нашли живым.

Где Александр пребывал все это время и в каком состоянии находится сейчас, не сообщается.
Фото: соцсети
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