В Ростовской области нашли живым 63-летнего мужчину, который числился пропавшим

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области обнаружили живым мужчину, который числился пропавшим без вести. 63-летний Валерий Рафуля исчез 30 августа, и о его местонахождении не было никаких сведений.Валерий проживал в Волгодонске и покинул дом, не предупредив родных. Они сразу же обратились в полицию за помощью. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.В начале октября волонтёры сообщили, что мужчина найден. При этом неизвестно, где он находился всё это время.