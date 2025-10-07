В Ростовской области нашли живым 63-летнего мужчину, который числился пропавшим
В Ростовской области обнаружили живым мужчину, который числился пропавшим без вести. 63-летний Валерий Рафуля исчез 30 августа, и о его местонахождении не было никаких сведений.
Валерий проживал в Волгодонске и покинул дом, не предупредив родных. Они сразу же обратились в полицию за помощью. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.
В начале октября волонтёры сообщили, что мужчина найден. При этом неизвестно, где он находился всё это время.