В Ростовской области нашли живым 63-летнего мужчину, который числился пропавшим

В Ростовской области нашли живым 63-летнего мужчину, который числился пропавшим
В Ростовской области обнаружили живым мужчину, который числился пропавшим без вести. 63-летний Валерий Рафуля исчез 30 августа, и о его местонахождении не было никаких сведений.

Валерий проживал в Волгодонске и покинул дом, не предупредив родных. Они сразу же обратились в полицию за помощью. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.

В начале октября волонтёры сообщили, что мужчина найден. При этом неизвестно, где он находился всё это время.
Фото: Лиза Алерт
