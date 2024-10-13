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Под Ростовом была запечатлена комета, которую наблюдали неандертальцы 30 тысяч лет назад

Под Ростовом была запечатлена комета, которую наблюдали неандертальцы 30 тысяч лет назад
Под Ростовом была запечатлена комета, которую наблюдали неандертальцы 30 тысяч лет назад. Фотограф Николай Викулов поделился редким снимком с DonDay.

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизилась с Землей 13 октября, находясь на расстоянии 70 миллионов километров, что приблизительно равно дистанции до Марса или Венеры. Это небесное тело попало в объектив камеры фотографа из Ростова, сделавшего снимки в Азовском районе.

На фото видно, как комета приближается к горизонту.

По словам Николая Дёмина, руководителя астрономической обсерватории парка имени М. Горького, в период с 20 по 30 октября комета будет показывать хвост наибольших размеров, длина которого может достигать 20 градусов, что примерно в 40 раз больше видимого размера Луны.

Комету Цзыцзиньшань часто называют "великой" из-за яркости. Она относится к классу долгопериодических комет, подходящих к Солнцу примерно раз в 30 тысяч лет. В начале декабря комета станет едва заметной, и ее можно будет увидеть только через соответствующие приспособления.

Это последний раз, когда комета Цзыцзиньшань пролетит над Землей.
Фото: Николай Викулов
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