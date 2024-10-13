Фото: Николай Викулов

Под Ростовом была запечатлена комета, которую наблюдали неандертальцы 30 тысяч лет назад. Фотограф Николай Викулов поделился редким снимком с DonDay.Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизилась с Землей 13 октября, находясь на расстоянии 70 миллионов километров, что приблизительно равно дистанции до Марса или Венеры. Это небесное тело попало в объектив камеры фотографа из Ростова, сделавшего снимки в Азовском районе.На фото видно, как комета приближается к горизонту.По словам Николая Дёмина, руководителя астрономической обсерватории парка имени М. Горького, в период с 20 по 30 октября комета будет показывать хвост наибольших размеров, длина которого может достигать 20 градусов, что примерно в 40 раз больше видимого размера Луны.Комету Цзыцзиньшань часто называют "великой" из-за яркости. Она относится к классу долгопериодических комет, подходящих к Солнцу примерно раз в 30 тысяч лет. В начале декабря комета станет едва заметной, и ее можно будет увидеть только через соответствующие приспособления.Это последний раз, когда комета Цзыцзиньшань пролетит над Землей.