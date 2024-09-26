Над Ростовской областью пролетит комета, которую наблюдали неандертальцы 30 тысяч лет назад

Фото: Николай Дёмин

Жители Ростовской области получат уникальную возможность увидеть комету, которую последний раз наблюдали представители позднего палеолита около 30 тысяч лет назад. Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань–ATLAS) подойдёт близко к Солнцу уже 27 сентября, а в середине октября её можно будет увидеть на небе невооружённым глазом в последние дни сентября. Лучше всего ее будет видно в утренние часы. Лучше воспользоваться биноклем или небольшим телескопом - на светлом предрассветном небе комета будет выглядеть слабоконтрастно и не очень впечатляюще. Об этом сообщает Donday.Найти комету можно будет возле серпа стареющей Луны. Уже в начале октября, когда комета приблизится к Солнцу, она должна стать ярче. К своему пику комета станет третьим по яркости объектом на небе, уступая лишь Солнцу и Луне. Столь яркий объект в телескопе можно будет наблюдать даже днем. 13 октября комета максимально приблизится к Земле. Расстояние между ней и нашей планетой составит примерно 70 миллионов километров, что сравнимо с расстоянием до Марса или Венеры. В это время блеск кометы начнёт постепенно угасать, но условия для её наблюдения будут значительно лучше.С 12 по 13 октября комету можно будет наблюдать без специальных приспособлений. Она будет видна на юго-западе неба вечером и ночью, постепенно перемещаясь через созвездия Девы, Змеи и Змееносца. На фоне тёмного вечернего неба её хвост будет особенно впечатляющим. Комета Цзыцзиньшань относится к группе долгопериодических комет, то есть она сближается с Солнцем примерно один раз в 30 тысяч лет. Из-за своей яркости её также называют «великой кометой».В начале ноября комета значительно потеряет свою яркость и станет невидимой для простого обывателя. В течение последнего осеннего месяца её можно будет найти в созвездии Орла, используя бинокль. В начале декабря она станет настолько тусклой, что её обнаружение будет возможно только с помощью мощных телескопов.Отмечается, что в этом году космический объект C/2023 A3 (Цзыцзиньшань–ATLAS) пролетит над Землей в последний раз. Во внутренней части Солнечной системы её эксцентриситет возрос до 1.000008 - это означает, что скорее всего, комета улетит навсегда и будет выброшена из Солнечной системы.