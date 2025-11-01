Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов Ростовской области проинформировали о вероятных осадках и тумане на трассах

Автомобилистов Ростовской области проинформировали о вероятных осадках и тумане на трассах
Владельцев транспортных средств в Ростовской области предупредили о надвигающихся осадках и тумане на автодорогах региона. Предупреждение было опубликовано компанией «Автодор».

Согласно данным метеорологической службы, 1 ноября в некоторых частях области ожидаются дожди и густой туман. Кроме того, в ряде мест возможны сильные порывы ветра, достигающие скорости до 18 метров в секунду.

Ввиду неблагоприятной метеорологической обстановки возрастает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах и других происшествий. Водителям настоятельно советуют быть предельно внимательными, не совершать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и сохранять увеличенную дистанцию между транспортными средствами.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.