Автомобилистов Ростовской области проинформировали о вероятных осадках и тумане на трассах

Фото: DonDay

Владельцев транспортных средств в Ростовской области предупредили о надвигающихся осадках и тумане на автодорогах региона. Предупреждение было опубликовано компанией «Автодор».Согласно данным метеорологической службы, 1 ноября в некоторых частях области ожидаются дожди и густой туман. Кроме того, в ряде мест возможны сильные порывы ветра, достигающие скорости до 18 метров в секунду.Ввиду неблагоприятной метеорологической обстановки возрастает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах и других происшествий. Водителям настоятельно советуют быть предельно внимательными, не совершать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и сохранять увеличенную дистанцию между транспортными средствами.