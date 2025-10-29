Новости
Донских автомобилистов информируют о дождливой погоде и тумане на автодорогах

Автомобилистов Ростовской области информируют о надвигающейся дождливой погоде и вероятности возникновения тумана на автодорогах. Данное оповещение подготовлено компанией "Автодор".

Согласно прогнозам метеорологов, 29 октября в Ростовской области местами пройдут дожди, а в ночное и утреннее время в ряде районов возможно образование тумана. Особое внимание уделяется тому, что из-за ухудшения погодных условий повышается риск дорожно-транспортных происшествий и возникновения других нештатных ситуаций на дорогах.

Водителям настоятельно советуют соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также избегать резких маневров и других рискованных действий во время движения.
Фото: DonDay
