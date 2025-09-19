Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре на трассах

Автомобилистов в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре на трассах

Автомобилистов в Ростовской области предупредили о сложных метеорологических условиях на трассах. С соответствующим сообщением выступила компания Автодор.

Обращаем внимание, что до раннего утра 20 сентября в регионе действует штормовое предупреждение. Метеорологи предсказывают дождь, сильные ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Из-за этих условий существенно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям настоятельно рекомендуется избегать опасных маневров, соблюдать установленные ограничения скорости и сохранять безопасное расстояние между транспортными средствами.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.