Нового заместителя главы назначили в Октябрьском районе Дона

Фото: Администрация Октябрьского района Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области произошли кадровые изменения: у главы появился новый заместитель. По данным, размещенным на официальном портале районной администрации, пост заместителя главы администрации заняла Юлия Карпова.Прежде чем занять новую должность, Карпова возглавляла муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Октябрьского района. Она бессменно руководила этим МФЦ на протяжении более пятнадцати лет.- Богатый практический опыт, глубокое понимание местной специфики и искренняя вовлеченность в решение вопросов района - прочная основа для успешной работы на новом посту, - отметили в администрации муниципалитета.