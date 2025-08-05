Остановку и парковку транспортных средств запретят в центре Ростова

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В Ростове-на-Дону введут ограничения на стоянку и остановку автомобилей в центральной части города. Информацию об этом предоставили в департаменте, отвечающем за автомобильные дороги и организацию движения.Начиная с 24 августа, в целях оптимизации движения и увеличения пропускной способности улицы Соколова на участке между улицами Красноармейской и Варфоломеева, будет действовать запрет на парковку и стоянку. Ограничения будут распространяться на период с 8 утра до 8 вечера вдоль домов №64/89 и № 57 по улице Соколова.Помимо этого, круглосуточно будет запрещено останавливаться и оставлять транспортные средства вдоль зданий № 73 и № 63, расположенных на той же улице.