В Ростове с 7 июня введут запрет на остановку и стоянку авто в Халтуринском

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Начиная с 7 июня, в Ростове-на-Дону будет введен запрет на остановку транспортных средств в переулке Халтуринском, как было объявлено на официальном сайте городского департамента автомобильных дорог.Данное ограничение парковки и остановки по переулку Халтуринскому связано с предстоящими изменениями в организации дорожного движения. С указанной даты водителям будет запрещено совершать остановки, а также оставлять свои автомобили вдоль дома номер 47, расположенного по переулку Халтуринскому.