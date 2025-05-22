Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с 7 июня введут запрет на остановку и стоянку авто в Халтуринском

В Ростове с 7 июня введут запрет на остановку и стоянку авто в Халтуринском

Начиная с 7 июня, в Ростове-на-Дону будет введен запрет на остановку транспортных средств в переулке Халтуринском, как было объявлено на официальном сайте городского департамента автомобильных дорог.

Данное ограничение парковки и остановки по переулку Халтуринскому связано с предстоящими изменениями в организации дорожного движения. С указанной даты водителям будет запрещено совершать остановки, а также оставлять свои автомобили вдоль дома номер 47, расположенного по переулку Халтуринскому.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.