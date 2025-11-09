Ровно 85 лет назад в Ростове открыли детскую железную дорогу

Фото: РЖД, Яндекс. Карты, Ростов Берег

Первая в истории Советского Союза, да и всего мира, детская железная дорога начала свою работу в Москве в 1932 году. К сожалению, ее функционирование оказалось недолгим. В середине 30-х годов руководство страны осознало необходимость подготовки квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли. Детские железные дороги давали возможность юным энтузиастам получить практический опыт в области железнодорожного дела и подготовиться к поступлению в профильные учебные заведения.В то время подобные образовательные учреждения для детей возникли почти одновременно в нескольких крупных городах. В Ростове-на-Дону торжественное открытие детской железной дороги состоялось ровно 85 лет назад, 9 ноября 1940 года.На момент открытия ростовская детская железная дорога имела протяженность 3,5 километра и включала две станции: имени Лазаря Кагановича (в то время – народного комиссара путей сообщения) и Деповскую. Как и другие подобные дороги, построенные в те годы, она была узкоколейной.Историки отмечают, что изначально локомотивы и вагоны не были специально разработаны для детей. Для перевозок использовались стандартные составы, предназначенные для узкоколейных дорог. Первым локомотивом, отправившимся в путь в 1940 году, был паровоз ЮП-305. Несмотря на аббревиатуру (юный пионер), это был обычный узкоколейный паровоз 159-й серии, произведенный Подольским заводом.Во время Великой Отечественной войны детская железная дорога была эвакуирована в Тбилиси. Движение было возобновлено 2 мая 1947 года, но только по малому кольцу длиной 2 километра.К 1949 году на дороге функционировали три станции: Победа (ранее – Кагановича), Оборонная (ранее – Деповская, сегодня – имени Вити Черевичкина) и Солнечная. К паровозу ЮП-305 добавился паровоз Кч4-101, построенный в 1949 году на заводе «Шкода» в Чехии. Ранее этот паровоз был установлен на Привокзальной площади в Ростове. В 1961 году детской железной дороге присвоили имя Юрия Гагарина.В разные годы по ее путям ходили поезда с названиями «Малыш», «Голубой экспресс», «Зеленый экспресс», «Октябренок», «Пионер», «Мирный», «Атаман Платов», «Тихий Дон».В 2006 году была проведена очередная реконструкция железнодорожной линии. Частично отремонтировали рельсовое полотно и заменили стрелочные переводы в районе депо. Все стрелочные переводы были модернизированы и оснащены электроприводом. Также установили девять светофоров и оборудовали четыре железнодорожных переезда световой и звуковой сигнализацией.В 2018 году было принято решение о масштабной реконструкции, которая включала полную замену рельсов и мостового сооружения. С этого времени движение по всей протяженности детской железной дороги было приостановлено на четыре года.Первоначально планировали только заменить рельсо-шпальную решетку. Позже решили провести комплексную модернизацию и капитальный ремонт вагонного и локомотивного депо, зала ожидания и учебного кабинета в административном здании, а также благоустроить прилегающую территорию.В феврале 2020 года объявили о задержке реконструкции из-за существенного увеличения объема работ. В результате модернизации, завершившейся в 2022 году, в парке Островского появилась новая железнодорожная инфраструктура – уложенные на железобетонные шпалы современные рельсы, что позволило повысить безопасность движения и увеличить срок службы дороги.