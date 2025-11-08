В Ростове с 29 ноября запретят остановку транспорта на улице Пескова
В Ростове с 29 ноября запретят остановку транспорта на улице Пескова. Об этом проинформировали в городском Департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Для водителей грузовых транспортных средств будет введен запрет на остановку и парковку вдоль строения по улице Пескова, № 1/9. Ограничения вводятся в целях обеспечения беспрепятственного движения пассажирского транспорта в районе конечного остановочного пункта «Станция Первомайская».