В Ростове стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 11 декабря

С 11 декабря в Ростове-на-Дону вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Месяц назад перевозчики обратились к городской администрации с просьбой увеличить тариф на проезд, обосновывая это ростом затрат на все составляющие перевозок с момента последнего повышения цен в 2023 году. Специалисты мэрии провели расчеты и определили экономически обоснованный тариф. В результате было предложено установить следующие тарифы за одну поездку: 41 рубль - при оплате транспортной картой, 44 рубля - при безналичном расчете и 48 рублей - при наличном расчете.

Александр Скрябин отметил, что увеличение тарифа возможно исключительно при условии повышения качества транспортных услуг. Любые нарушения соглашения с перевозчиками будут наказываться штрафными санкциями, вплоть до расторжения договора.

Планируется систематическая работа по удалению рекламных материалов из автобусов, а также стимулирование молодёжи к работе на водительских должностях.
Фото: Дондей
