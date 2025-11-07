Фото: ЛизаАлерт

В Ростове родные ищут пропавшего пенсионера, нуждающегося в медпомощи. 82-летнтний Василий Подорожнюк не связывался с близкими с 5 ноября.В тот день мужчина отправился на прогулку, но домой не вернулся. Его близкие сразу же обратились в полицию, сообщив об исчезновении. Позднее к поискам присоединились волонтеры.Василий имеет рост 170 см, нормального телосложения, коротко стрижен, с голубыми глазами. Он был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны и бежевую кепку, обут в черные туфли. По словам волонтеров, пожилому человеку может потребоваться медицинская помощь.Если вам известно о том, где находится Василий, просьба сообщить по номеру телефону: 8-800-700-54-52.