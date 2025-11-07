Четыре пожара вспыхнули в Ростовской области за прошедшие сутки

Фото: МЧС Ростовской области

В Ростовской области за сутки 6 ноября зафиксировали четыре пожара. Для их ликвидации привлекли 31 специальную машину.К счастью, при всех этих происшествиях никто не пострадал. Как сообщают в донском МЧС, причины пожаров были техногенными. Например, в Константиновском районе загорелась неисправная проводка на летней кухне, пока в духовке готовилось блюдо. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, с ним справились четыре спасателя на двух единицах техники.Помимо пожаров, 6 ноября в регионе произошло две смертельные аварии.В Неклиновском районе «ВАЗ» сбил пенсионера переходил дорогу в темное время суток. 72-летний мужчина скончался в медицинском учреждении через несколько часов.В Волгодонском районе погибла 53-летняя женщина. Она находилась на пассажирском сидении «ВАЗ», которым управлял 70-летний водитель. Им навстречу выехал «МАЗ» с полуприцепом. По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель грузовика не проверил, безопасна ли его траектория, из-за чего легковушка врезалась в прицеп. Водитель «ВАЗ» попал в больницу с травмами, а женщина с пассажирского сидения погибла на месте.За эти сутки на вызовы выезжало 124 спасателя и сотрудника ГИБДД.