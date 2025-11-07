Дом сгорел дотла в Ростовской области из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области неполадки в электросети привели к крупному пожару в частном доме. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по региону.В Сальске на улице Дзержинского 5 ноября сгорел частный дом. В момент начала пожара хозяев дома не было. Соседи первыми заметили неладное, услышав характерный треск шифера и почувствовав запах гари. Выйдя на улицу, они увидели, что горит соседний дом. До приезда пожарных огонь успел охватить территорию в 40 квадратных метров.На месте происшествия работала группа из 11 спасателей, было привлечено три единицы техники.По данным, поступившим из Главного управления МЧС по Ростовской области, предварительной версией причины пожара является аварийная работа электропроводки.