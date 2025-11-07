В Ростове в мастерской художественного стекла рассказали, как изготавливают вазы

Фото: Rostov.ru.

В мире известны огромное разнообразие искусств. Некоторые существуют уже очень долгое время. Стеклодувное мастерство одно из них. Оно было изобретено примерно в первом веке нашей эры. Это искусство создания различных изделий из стекла путём выдувания его с помощью специальной трубки. Такое ремесло имеет древние традиции, которые передаются по наследству.В ростовской мастерской художественного стекла Игнатовых рассказали методы и приемы изготовления ваз из стекла. Познакомиться с искусством стеклодувов вы сможете в ролике.