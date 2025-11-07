Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове в мастерской художественного стекла рассказали, как изготавливают вазы

В Ростове в мастерской художественного стекла рассказали, как изготавливают вазы

В мире известны огромное разнообразие искусств. Некоторые существуют уже очень долгое время. Стеклодувное мастерство одно из них. Оно было изобретено примерно в первом веке нашей эры. Это искусство создания различных изделий из стекла путём выдувания его с помощью специальной трубки. Такое ремесло имеет древние традиции, которые передаются по наследству.

В ростовской мастерской художественного стекла Игнатовых рассказали методы и приемы изготовления ваз из стекла. Познакомиться с искусством стеклодувов вы сможете в ролике.

Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.