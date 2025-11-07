280 единиц техники подготовят для уборки улиц Ростова зимой

Фото: Администрация Ростова.

В донской столице коммунальные службы активно готовятся к зиме.На расширенном планерном совещании Александр Скрябин заслушал доклад о готовности городских коммунальных служб к работе в зимних условиях.По словам замглавы администрации города Станислава Марченко, для уборки улиц и дорог планируется привлечь 280 единиц техники. В том числе 34 машины, которые были приобретены за бюджетные средства для районных комбинатов благоустройства.На борьбу с гололедом подготовили 5 тысяч тонн противогололедных материалов.Также укомплектовывается штат дворников для расчистки дворов, подготавливают снегоуборочные инструменты.Ранее для обработки тротуаров использовался песок. Его минус в том, что после обработки остается грязь. Это добавляет работы коммунальщикам. Поэтому в первой половине зимнего периода Департамент ЖКХ предложил обрабатывать тротуары на центральных улицах в каждом районе бишофитом. Далее будет рассматриваться вопрос о переводе всех тротуаров на данный реагент.— Обратил внимание на необходимость оперативного устранения наледи при авариях на коммунальных сетях. Станислав Марченко сообщил, что ресурсники заключили дополнительные договоры с комбинатами благоустройства на ликвидацию наледей в случае прорывов, — добавил Александр Скрябин.Снег с городских улиц будут вывозить на спецплощадки. Таких площадок в городе подготовят 11.