Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

280 единиц техники подготовят для уборки улиц Ростова зимой

280 единиц техники подготовят для уборки улиц Ростова зимой
В донской столице коммунальные службы активно готовятся к зиме.

На расширенном планерном совещании Александр Скрябин заслушал доклад о готовности городских коммунальных служб к работе в зимних условиях.

По словам замглавы администрации города Станислава Марченко, для уборки улиц и дорог планируется привлечь 280 единиц техники. В том числе 34 машины, которые были приобретены за бюджетные средства для районных комбинатов благоустройства.

На борьбу с гололедом подготовили 5 тысяч тонн противогололедных материалов.
Также укомплектовывается штат дворников для расчистки дворов, подготавливают снегоуборочные инструменты.

Ранее для обработки тротуаров использовался песок. Его минус в том, что после обработки остается грязь. Это добавляет работы коммунальщикам. Поэтому в первой половине зимнего периода Департамент ЖКХ предложил обрабатывать тротуары на центральных улицах в каждом районе бишофитом. Далее будет рассматриваться вопрос о переводе всех тротуаров на данный реагент.

— Обратил внимание на необходимость оперативного устранения наледи при авариях на коммунальных сетях. Станислав Марченко сообщил, что ресурсники заключили дополнительные договоры с комбинатами благоустройства на ликвидацию наледей в случае прорывов, — добавил Александр Скрябин.

Снег с городских улиц будут вывозить на спецплощадки. Таких площадок в городе подготовят 11.
Фото: Администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.