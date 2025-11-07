Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове второй день текут канализационные реки на Береговой

В Ростове второй день текут канализационные реки на Береговой
В Ростове второй день текут канализационные реки на Береговой. Об этом сообщили местные жители, поделившись кадрами.

Неприятные запахи и потоки нечистот наблюдаются с 6 ноября. По информации горожан, авария с прорывом канализации произошла в районе переулка Халтуринского.

В непосредственной близости от места происшествия расположены здание Следственного комитета, элитный жилой комплекс и бизнес-центр. На данный момент никто не обратился в аварийную службу для ликвидации последствий инцидента.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.