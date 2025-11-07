Фото: Дондей

В Ростове второй день текут канализационные реки на Береговой. Об этом сообщили местные жители, поделившись кадрами.Неприятные запахи и потоки нечистот наблюдаются с 6 ноября. По информации горожан, авария с прорывом канализации произошла в районе переулка Халтуринского.В непосредственной близости от места происшествия расположены здание Следственного комитета, элитный жилой комплекс и бизнес-центр. На данный момент никто не обратился в аварийную службу для ликвидации последствий инцидента.