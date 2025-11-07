Медик из Ростовской области рассказала, как пережить сильнейшую в году магнитную бурю

Фото: Нейросеть

7 ноября 2025 года ожидается пик мощной магнитной бури, самой интенсивной в текущем году и одной из наиболее заметных за последние годы. Доктор Дарья Мелешко, практикующий врач из Ростовской области, поделилась рекомендациями с порталом DonDay, как лучше перенести это природное явление.Согласно информации от специалистов Лаборатории солнечной астрономии, предполагаемая траектория движения плазмы имеет общие черты с ситуацией, предшествовавшей магнитной буре класса G5, которая наблюдалась 11-12 мая прошлого года. Тогда наша планета подверглась одновременному воздействию нескольких выбросов, слившихся по пути и сформировавших беспрецедентно крупную структуру.В периоды повышенной геомагнитной активности люди, чувствительные к переменам в окружающей среде, могут ощущать ухудшение общего состояния. Особенно уязвимы лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пережившие инфаркты или инсульты, а также страдающие от повышенного или пониженного артериального давления. В группе риска также находятся люди, подверженные мигреням, артриту, артрозу и остеохондрозу. Пожилые люди автоматически попадают в группу риска во время магнитных бурь, подчеркивает врач.Во время геомагнитных колебаний люди, остро реагирующие на перемены погоды, могут замечать упадок сил, колебания артериального давления, усиление головных болей и дискомфорта в суставах.Часто в такие дни пациенты жалуются на боли по всему телу или в суставах, появление шума в ушах, головокружения, чувство слабости и нежелания подниматься с постели. Важно отметить, что магнитные бури могут спровоцировать как сонливость, так и бессонницу и повышенную нервозность.- Для облегчения воздействия геомагнитных возмущений на организм необходимо обеспечить полноценный сон. Правильно подобранный и регулярный режим питания также играет существенную роль в улучшении самочувствия во время сильной магнитной бури. Уменьшить негативное влияние геомагнитных колебаний поможет диета, богатая витамином С, например, за счет употребления квашеной капусты, болгарского перца и киви, - советует врач.Кроме того, перед надвигающейся бурей рекомендуется минимизировать влияние внешних раздражителей, таких как яркий свет, громкие звуки и сильные запахи.В период геомагнитной активности избегайте нахождения в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Больше гуляйте на свежем воздухе и уделяйте достаточно времени отдыху. Комплексное выполнение этих советов поможет уменьшить негативное воздействие бури на организм.