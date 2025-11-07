Рыбакам напомнили, какую рыбу нельзя ловить в водоемах Ростовской области

Фото: Соцсети

В Ростовской области рыбакам напомнили об актуальных правилах рыбной ловли. Важно знать, что в водоемах донского региона действуют определенные ограничения на вылов различных водных животных. Эти ограничения могут быть как сезонными, так и постоянными.Сезонные запреты вводятся для охраны популяции рыб в период нереста. Круглогодично запрещено ловить судака и берша в реке Дон от Цимлянской ГЭС до устья, включая все реки, впадающие в этот отрезок (исключение – Веселовское и Пролетарское водохранилища на реке Маныч).Ограничения на вылов шемаи будут действовать до внесения изменений в соответствующие нормативные документы. Этот вид рыбы около десяти лет назад был близок к исчезновению. Шемая была занесена в Красную книгу, и ее вылов был строго запрещен. В 2020 году шемаю исключили из Красной книги России.В марте 2024 года власти Ростовской области заявили о восстановлении популяции шемаи в бассейне Дона и исключении ее из региональной Красной книги. В настоящий момент Минсельхоз РФ совместно с Росрыболовством разрабатывают новые правила рыбной ловли в отношении шемаи. После утверждения новых правил министерство сообщит об этом, и тогда станет разрешен вылов этой рыбы. До этого момента ловля шемаи остается под строгим запретом.