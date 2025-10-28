В Администрации Ростова рассчитали экономически обоснованный тариф проезда в общественном транспорте

Фото: Соцсети

В связи с обращением транспортных компаний о необходимости увеличения цены за проезд в маршрутных средствах передвижения, администрация города Ростова-на-Дону получает множество запросов от СМИ и возмущенных горожан. Ранее, транспортные предприятия выступили с инициативой поднять цену одного билета до 65 рублей, мотивируя это ростом цен на все компоненты, формирующие себестоимость перевозок, начиная с предыдущего пересмотра тарифов в 2023 году.-Специалисты администрации рассчитали экономически обоснованный тариф. На основании полученных данных предложено установить следующую тарифную сетку за одну поездку: 41 рубль — при оплате транспортной картой; 44 рубля — при безналичном расчете; 48 рублей — при наличном расчете, - отметил директор дептранса Константин Лашенко.Чиновник подчеркнул, что корректировка стоимости проезда может послужить стимулом для транспортных компаний в вопросах оптимизации системы общественного транспорта, включая решение проблемы нехватки кадров.В настоящий момент инициативы по изменению тарифной политики находятся на рассмотрении в регулирующих инстанциях.О принятом решении и точных сроках введения нового тарифа жителей Ростова-на-Дону оповестят в ближайшее время.