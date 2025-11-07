Реализацию программы «Укрепление общественного здоровья» обсудили в Ростове

Фото: соцсети

На расширенном совещании в администрации Ростова-на-Дону обсудили реализацию программы «Укрепление общественного здоровья». Она осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Основная задача национального проекта заключается в увеличении средней продолжительности жизни населения. К 2030 году планируется достичь показателя в 78 лет, а к 2036 году — 81 год. Для достижения этой цели необходимо объединить усилия не только медицинских специалистов, но и представителей различных отраслей.Глава города Александр Скрябин подчеркнул важность формирования культуры здорового питания, расширения возможностей для прохождения медицинских осмотров, создания условий для занятий спортом и профилактики дорожно-транспортных происшествий.В донской столице расположено более двух тысяч спортивных объектов. Кроме того, к концу 2025 года завершат капитальный ремонт еще четырех спортивных площадок.В России дан старт новому движению «За медицину здорового долголетия». В качестве основных партнеров данной инициативы в донской столице выступят шесть ранее учрежденных центров здоровья. Кроме того, разработают форматы для популяризации здорового питания. Предприятия общественного питания подключат к данной работе — крупнейшие сети уже внедряют «островки здоровья» и концепцию «здоровых полок» в магазинах.- Рассмотрят возможность создания корпоративных программ для улучшения здоровья на предприятиях и разработают типовой проект. Социально ориентированные некоммерческие организации могут стать партнерами в реализации полезных инициатив по сохранению здоровья граждан в рамках национального проекта, - подчеркнул Александр Скрябин.