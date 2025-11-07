Новости
Под Ростовом газовая компания не смогла через суд обжаловать решение ФАС. Информация об этом случае зафиксирована в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.

Предметом изучения стала апелляционная жалоба, которую ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» направило в УФАС по Ростовской области. В окрестностях Ростова-на-Дону апелляционная жалоба организации осталась без удовлетворения по решению судебной инстанции. Подробности данного судебного дела доступны в электронной базе Арбитражного суда Ростовской области. Спор возник из-за апелляционной жалобы, поданной ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» против Ростовского областного УФАС.

В начале октября 2024 года житель села Самарского Алексей Науменко направил в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрос на переоформление документации, необходимой для подключения его жилого дома к газораспределительной системе.

Согласно акту ввода внутридомового газопровода в эксплуатацию, подключение дома под номером 103 по улице Ленина в селе Самарском к газовой сети произошло еще 10 декабря 1984 года. В то время оформление акта о подключении не являлось строго обязательным.

В настоящее время, согласно действующим нормативным требованиям, акт о подключении является обязательным условием. Исходя из этого, Алексей Науменко обратился в компанию для подготовки необходимого комплекта документов.

Газоснабжающая организация должна была провести инспекцию газовых сетей в доме Алексея Науменко до середины октября. Целью данной проверки было установление способа подключения дома к газовой системе, включая изучение использованных труб и оборудования.

По результатам проверки газовая компания и Алексей Науменко должны были составить и подписать акт осмотра, включающий схему газопроводов с точным указанием границ. Данная процедура, включающая осмотр и составление всех необходимых документов, должна была быть выполнена в течение одной недели. Однако газовая компания не уложилась в установленные сроки.

Впоследствии домовладелец подал жалобу на бездействие ресурсоснабжающей компании в антимонопольную службу. ФАС установила факт нарушения сроков выполнения работ. Ранее газовая компания уже несла административную ответственность за аналогичные нарушения. Компании было выдано предписание об устранении нарушений и проведении осмотра, которое осталось без исполнения.

В итоге компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей было выдано предписание и назначен штраф в размере шестисот тысяч рублей. Ресурсоснабжающая компания не согласилась с вынесенным решением и обратилась с иском в суд, который, изучив материалы дела, отклонил требования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Не удовлетворившись решением суда первой инстанции, компания обжаловала его в апелляционном порядке, но и апелляция была отклонена, оставив решение суда первой инстанции без изменений.
