Появилась детальная карта с «зарядками» для электромобилей на пути из Ростова в Крым

Для комфортного передвижения владельцев электрических транспортных средств между Ростовом-на-Дону и Крымским полуостровом разработана интерактивная карта, отображающая местонахождение точек подзарядки. Эти станции доступны как в черте населенных пунктов, так и непосредственно вдоль автомагистрали.Российский рынок электромобилей демонстрирует уверенный подъем. К середине лета текущего года в стране насчитывалось 138,5 тысяч электрокаров и гибридных машин с возможностью подзарядки. Примечательно, что большая часть (52,9%) приходится на подключаемые гибриды. В Ростовской области число электромобилей превысило тысячу.Эти автомобили имеют возможность восполнять запас энергии батарей от внешних источников питания, включая общедоступные электрозаправочные станции и обычные розетки.По данным "Атомного вестника", летом 2025 года электромобилисты воспользовались зарядными станциями сети РСЗС более 42 тысяч раз, что вчетверо превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Несмотря на не самые высокие темпы роста парка электромобилей в России, потребность в зарядной инфраструктуре в ряде регионов растет. Эта тенденция особенно ощутима в крупных городах и на загруженных автотрассах. К примеру, осенью 2025 года на трассе М-4 «Дон» функционируют свыше 80 электрозаправочных станций.Создание карты зарядных станций, вероятно, связано с недавним ограничением на проезд электромобилей по Крымскому мосту. Власти Краснодарского края и Крыма ввели с 3 ноября запрет на движение электромобилей и гибридов на подходах к Крымскому мосту из соображений безопасности. Для владельцев электрокаров предложен альтернативный маршрут через Ростовскую область. Для их удобства создана карта с указанием расположения зарядных станций.На маршруте из Ростова в Крым функционируют 22 станции зарядки на трассе «Новороссия», размещенные в крупных и малых населенных пунктах. В онлайн-сообществах обсуждаются нововведения, в частности, распространяется ли запрет на "мягкие" гибриды.