Вслед за Ростовом проезд в общественном транспорте подорожал и в области

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После роста цен на оплату проезда в общественном транспорте Роствоа стоимость подскочила и в других городах области. На очереди после Таганрога, Шахт и Волгодонска, - Сальск и Белая Калитва.В Сальске с 1 декабря проезд на автобусе обойдется в 25 рублей при наличном расчете и в 22 - при оплате картой. Сейчас цена составляет 16 рублей, независимо от способа оплаты. Через неделю стоимость подскочит на девять рублей (или на 56%). Изменения тарифов коснутся только автобусов внутригородского сообщения. Цены на пригородных маршрутах останутся прежними - 1,93 рубля за платный километр.В Белой Калитве разница в стоимости окажется немного меньше - два рубля. Через неделю цены на проезд вырастут до 18 рублей. Однако недавно тарифы в городе уже обновляли. В 2020 году стоимость увеличили с 13 до 15 рублей, в апреле 2021 - до 16. Поэтому фактически за последние 2 года проезд подорожал на пять рублей (или на 38%).В октября 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась в Ростове, Таганроге, Шахтах и Волгодонске. Дороже всего поездки обходятся жителям донской столицы - 30 рублей при оплате картой и 32 - при наличном расчете.