В Ростовской области стоимость проезда на общественном транспорте повысятся в Каменске

Фото: Дондей

В Ростовской области с 1 ноября вырастут цены на проезд в общественном транспорте. В Каменске-Шахтинске подорожают билеты на более чем 20 муниципальных маршрутов.Стоимость проезда составит от 50 до 60 рублей. Об этом сообщили в отделе ЖКХ и транспорта городской администрации.Подробнее о маршрутах можно ознакомится по [url=http://]https://t.me/zhkh_otdel/212[/url].Власти Ростова-на-Дону уже анонсировали повышения проезда на общественный транспорт. Директор департамента транспорта Константин Лашенко заявил, что рост цен на перевозки связан с увеличением расходов перевозчиков за последние годы. Некоторые компании предлагают увеличить тариф до 44 рублей за поездку.Стоимость проезда в настоящее время составляет 39 рублей при оплате наличными, 36 рублей - при использовании банковской карты и 34 рубля - при оплате транспортной картой. Эти тарифы остаются неизменными с ноября 2023 года