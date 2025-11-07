Фото: соцсети

В Ростове мать записала видеообращение к своему исчезнувшему сыну. 16-летний Иван Улусьян пропал без вести 30 октября.В этот день юноша ушёл в неизвестном направлении. Родители запаниковали, когда сын перестал выходить на связь. Они сразу же обратились в полицию, а на следующий день к поискам присоединились волонтёры. С момента исчезновения Ивана уже прошла неделя, и о нём нет никаких новостей.Анна, мать Ивана, записала видеообращение к сыну.«Уже седьмой день я не нахожу себе места. Я не знаю, где ты, с кем ты. Ванечка, позвони мне, дай о себе знать, я просто хочу знать, что ты жив, что с тобой всё в порядке», — говорит женщина на видео, опубликованном в социальных сетях.Поисковые мероприятия продолжаются.Если вы знаете, где находится парень, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.