Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове мать записала видеообращение к своему исчезнувшему сыну

В Ростове мать записала видеообращение к своему исчезнувшему сыну
В Ростове мать записала видеообращение к своему исчезнувшему сыну. 16-летний Иван Улусьян пропал без вести 30 октября.

В этот день юноша ушёл в неизвестном направлении. Родители запаниковали, когда сын перестал выходить на связь. Они сразу же обратились в полицию, а на следующий день к поискам присоединились волонтёры. С момента исчезновения Ивана уже прошла неделя, и о нём нет никаких новостей.

Анна, мать Ивана, записала видеообращение к сыну.

«Уже седьмой день я не нахожу себе места. Я не знаю, где ты, с кем ты. Ванечка, позвони мне, дай о себе знать, я просто хочу знать, что ты жив, что с тобой всё в порядке», — говорит женщина на видео, опубликованном в социальных сетях.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Если вы знаете, где находится парень, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.