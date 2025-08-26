Фото: Дондей

В Ростове остались десятки тысяч непроданных квартир. Отчетом за июль поделился сайт «Домострой Профи».В июле 2023 года в городе было 49 571 нераспроданных квартир общей площадью 2,3 млн кв. м. Средняя стоимость квадратного метра составила 150 тысяч рублей — это рекордный показатель за последние два года. В июле 2022 года квадратный метр стоил 104 тысячи рублей.За год количество предложений квартир выросло, но и количество непроданных объектов увеличилось в 1,3 раза. Это связано с активной застройкой города и высокими ценами на жилье. Самые дорогие квартиры находятся в Пролетарском районе, где цена за квадратный метр превышает 170 тысяч рублей. Поэтому покупатели менее охотно покупают недвижимость.Самым популярным районом стал Советский. Из 14 тысяч квартир там продано более 4 тысяч. Средняя стоимость квадратного метра — около 140 тысяч рублей. Железнодорожный район оказался в конце списка по застройке и покупке квартир. За июль там купили всего 509 квартир из 1691 предложенной. Стоимость квадратного метра — 140 тысяч рублей.Дешевле всего квартиры в Первомайском районе. Там квадратный метр стоит около 137 тысяч рублей.