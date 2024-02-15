В Ростовской области стоимость квартир за квартал в новостройках выросла на 3,2%

Фото: Ростов.ру

Цены на жилье в Ростовской области продолжают расти, согласно данным Ростовстата на 15 февраля. Сравнивая с третьим кварталом 2023 года, цены на жилье в новостройках выросли на 3,2% за квадратный метр. Элитные новостройки подорожали на 3,6%, "первички" улучшенного качества - на 3,4%, а цены на типовые стали выше на 2%.Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке: подорожали квартиры всех типов. Квартиры улучшенной планировки подорожали на 2,4%, низкого качества - на 2,3%, а типовое жилье подорожало на 1,6%. Однако цены на элитное жилье на вторичном рынке остались на уровне прошлого квартала.В четвертом квартале 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в многоквартирных домах по Ростовской области варьировалась в зависимости от категории квартир. Например, стоимость типовых квартир в недавно построенных зданиях составляла 87,6 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как на вторичном рынке она была равна 84,3 тыс. рублей.Интересно отметить, что в донском регионе средняя цена на типовое жилье в новостройках оказалась ниже, чем в ближайших соседних регионах - Волгоградской области и Краснодарском крае.