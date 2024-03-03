В 150 тысяч рублей оценили квадратный метр в рухнувшем доме на Нариманова

Фото: Rostov.ru.

Жильцы рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3 не согласились со стоимостью квадратного метра, которую рассчитал оценщик мэрии. Они наняли независимого эксперта, который пересмотрел цену в большую сторону. Квадратный метр аварийного дома достигает стоимости 118-150 тысяч рублей. Об этом ростовчане заявили на повторной встрече с представителями городской администрации.За счет чего цена настолько подскочила, неизвестно. Судя по кадрам из аварийного дома, где десятилетиями не проводили капремонт, 150 тысяч рублей кажется завышенной ценой. Сейчас столько стоит квадратный метр в новом ЖК комфорт-класса «Полет», где проведена система «Умный дом». В некоторых новостройках цены еще ниже — в районе 110-130 тысяч рублей.Ранее оценщик, нанятый администрацией Ростова, рассчитал стоимость квадратного метра в доме на Нариманова в размере 85-89 тысяч рублей.