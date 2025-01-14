Цена на жилье в новостройках Ростова выросла на 10% за 2024 год

Фото: Ростов.Ру

Стоимость жилья в новостройках Ростова выросла на 10% за 2024 год. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 137 до 152 тысяч рублей. Данные приводит портал «Домострой Дон».Дороже всего квартиры в городе стоят в Кировском районе. В декабре цена составила 184 тысяч рублей. В Пролетарском районе стоимость одного «квадрата» оценили в 177 тысяч рублей.Самое дешевое жилье — в Советском и Первомайском районах. В первом цена квадратного метра составила 133 тысячи рублей, а во втором — 125 тысяч рублей.Прежде всего стоимость на жилье увеличилась из-за роста инфляции. Это привело к подорожанию строительных материалов, а также их транспортировке из зарубежных стран.