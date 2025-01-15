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В Ростове доходный дом Н. К. Чернова может потерять статус памятника архитектуры. Как сообщила пресс-служба Ростовского областного суда, ООО «Новотекс» подало в суд иск о лишении старинного здания, расположенного по адресу проспект Буденновский, 17, статуса объекта культурного наследия (ОКН).Компания осуществляет покупку, продажу и сдачу в аренду собственного недвижимого имущества. Суд приступил к рассмотрению административного дела по иску.В 20 веке дом дважды сильно пострадал от пожаров — во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Однако, несмотря на это, его удалось сохранить, а стены восстановить.В 2023 году планировалось снести столетний особняк на Буденновском проспекте. На его месте планировать построить бизнес-центр. Однако группа ростовских активистов встала на защиту исторического здания. Они провели исследование архивных материалов и обнаружили доказательства его историко-культурной ценности. Особняк был признан объектом культурного наследия регионального значения.В августе 2024 года здание получило этот статус ОКН регионального значения.