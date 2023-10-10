У доходного дома Парамонова забрали статус объекта культурного наследия Ростова

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Доходный дом Парамонова на Социалистической, 128А исключили из реестра памятников истории и культуры. Документ с соответствующим решением Комитета по охране объектов культурного наследия региона был опубликован на сайте правительства Ростовской области.Государственная историко-культурная экспертиза, ставшая поводом для лишения памятника статуса, подтвердила, что у здания начала XX века недостаточно оснований оставаться в реестре. На данный момент Доходный дом Николая Парамонова уже исключен из списка объектов культурного наследия.Напомним, что именно присвоение этого статуса зимой 2023 года спасло строение от сноса. Теперь судьба здания с более чем вековой историей неизвестна.