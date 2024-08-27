Фото: Несносный город

В Ростове доходный дом Н. К. Чернова получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление размещено на региональном портале правовой информации.Трёхэтажное здание, расположенное по адресу: Буденновский проспект, 17, теперь находится под охраной государства. Краевед из Ростова-на-Дону Леонид Санкин рассказал, что этот дом был построен в 1910-х годах местным купцом и торговцем мануфактурой Николаем Карповичем Черновым. В XX веке здание дважды сильно пострадало: во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Однако его удалось восстановить, отстроив заново. Именно поэтому в документах указана дата постройки – 1951 год.Признание здания объектом культурного наследия является важным событием для Ростова, поскольку это гарантирует его защиту от сноса и представляет собой успех градозащитников в борьбе против варварского отношения застройщиков. Сохранение этого здания важно как с исторической точки зрения, так и для сохранения облика Буденновского проспекта — одной из главных улиц города, добавил Санкин. Также на окнах строения сохранилась лепнина прошлых веков, что делает его уникальным.В 2023 году местные власти планировали разрушить столетнее здание и построить на его месте бизнес-центр.В настоящее время там располагаются коммерческие помещения. Возможно, что в будущем здание будет отреставрировано.