Фото: Евгений Малюженко

Рыбак из Новошахтинска поймал на Дону 15-килограммового сома. Евгений Малюженко, инженер-строитель, рассказал об этом DonDay.36-летний Евгений предпочитает рыбалку в свободное время. 17 августа днем он поймал огромного сома длиной около метра на Цимлянском водохранилище, вблизи устья Дона.— Были и другие рыбы, весом до 5 килограммов, но в целом клев был слабым, — отметил Евгений.Счастливый рыболов сфотографировался с добычей и выпустил сома обратно в водоем.В августе 2022 года на территории Константиновского района Ростовской области был пойман сом впечатляющих размеров. Длина рыбы составила 206 сантиметров, а вес — 54 килограмма. Этот улов стал рекордным для донского региона, подтвердив статус одного из самых крупных сомов, когда-либо выловленных в области.