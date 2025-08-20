Новости
Рыбак из Новошахтинска поймал на Дону 15-килограммового сома

Рыбак из Новошахтинска поймал на Дону 15-килограммового сома. Евгений Малюженко, инженер-строитель, рассказал об этом DonDay.

36-летний Евгений предпочитает рыбалку в свободное время. 17 августа днем он поймал огромного сома длиной около метра на Цимлянском водохранилище, вблизи устья Дона.

— Были и другие рыбы, весом до 5 килограммов, но в целом клев был слабым, — отметил Евгений.

Счастливый рыболов сфотографировался с добычей и выпустил сома обратно в водоем.

В августе 2022 года на территории Константиновского района Ростовской области был пойман сом впечатляющих размеров. Длина рыбы составила 206 сантиметров, а вес — 54 килограмма. Этот улов стал рекордным для донского региона, подтвердив статус одного из самых крупных сомов, когда-либо выловленных в области.
Фото: Евгений Малюженко
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.