В Ростовской области рыбак поймал в Дону крупного жереха

Фото: Сергей Шаповалов

Донской рыбак из Ростовской области выудил из реки Дон увесистого жереха. Информацию об этом предоставил портал DonDay со ссылкой на Сергея Шаповалова.Рыболов-любитель Сергей 2 ноября еще до рассвета прибыл на берег Дона в надежде на хороший улов.- Я специально приехал на реку до восхода солнца, поскольку охотился именно на жереха и не хотел пропустить утренний клев, наиболее благоприятный период для его поимки, - поделился Сергей.Жерех – это представитель семейства карповых, выделяющийся крепким, мускулистым телом и массивной нижней челюстью. Главная особенность этой рыбы – ее ярко выраженные хищнические наклонности. Он охотится, оглушая свою жертву мощным ударом хвоста, выпрыгивая из воды, после чего съедает её.Для рыбалки Сергей применял искусственные приманки, в частности, стикбейты, имитирующие небольших рыбок. По словам рыбака, первая поклевка последовала достаточно скоро, так как он отлично знает предпочтения рыбы в данном районе.- Мне удалось поймать около восьми жерехов, их вес варьировался от полукилограмма до трех килограммов, - утверждает Сергей.Стандартный вес жереха обычно не превышает двух килограммов. Однако встречаются экземпляры, достигающие и 15 килограммов. В прошлый раз Сергею посчастливилось выловить рыбу весом шесть килограммов.