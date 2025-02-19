В Ростовской области рыбак поймал щуку весом свыше 5 килограмм

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В Ростовской области рыбак поймал большую щуку. Интересным опытом рыбалки с изданием Donday поделился Александр Павлов.Александр как обычно отправился на утреннюю рыбалку к реке Кадамовка. Целый день он провел на льду, однако его усилия по ловле рыбы оказались безуспешными. Но за пять минут до того, как он собрался возвращаться, произошло нечто удивительное.Перед тем как покинуть место ловли, зазвонила жерлица, и после напряженной борьбы с рыбой в течение пяти минут, ему удалось подвести улов к лунке.— Мы с успехом вытащили ее руками, — делится рыболов.Александр взвесил свою добычу, и весы показали более пяти килограммов. После нескольких фотографий он отпустил рыбу обратно в реку.— За всю мою жизнь, сколько я рыбачу на этой реке, этот улов стал для меня первым таким случаем, — добавляет он.