Жители Ростова выловили огромного сома
Жители Ростова-на-Дону выловили огромного сома. Об удачной рыбалке Роман Цуриков рассказал DonDay.ru.
По словам мужчины, он вместе с братом отправился на рыбалку на реку Маныч. Роман, как обычно, взял удочки, снасти и решил провести время у воды.
- Мы бываем там раза три-четыре за месяц. Приезжаем целенаправленно ловить сома. Обычно нам удавалось выловить рыбу весом три-четыре килограмма. Но в этот раз нам повезло по-крупному, - рассказал DonDay.ru Роман.
Для охоты на сома рыбаки использовали квок (колотушку, создающую булькающие звуки при ударе по воде). В качестве наживки – перловицу и выползок. На приманку клюнул 32-килограммовый гигант. Мужчинам потребовалось около 20 минут, чтобы достать сома из воды. Огромная рыба чудом не утащила их под воду.
По словам Романа, это его самый крупный улов. До этого ему удавалось вытащить из воды 25-килограммовую рыбину.
Ранее Rostov.ru рассказывал о ростовчанине, который выловил 10-килограммового амура.