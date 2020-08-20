Антимонопольная служба приостановила итоги конкурса на ремонт «Дома Советов» в Ростове

В Ростове-на-Дону приостановили итоги конкурса на ремонт «Дома Советов». Информация об этом размещена на портале госзакупок.Определение фирмы заморозили по требованию УФАС по Ростовской области. Однако жалобу подала компания «Галактика» из Москвы. Как написано в заявлении, заказчик нарушил законодательство, поскольку не указал требования к участию в аукционе.Так, еще в начале августа на сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на ремонт комплекса зданий «Дома Советов». Заказчик - казенное учреждение «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области». Начальная цена закупки - 179 миллионов рублей. Экс-победителем является компания ростовского депутата «Строймаксимум».