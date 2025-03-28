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Конкурс на ремонт дорог под Ростовом приостановлен ФАС

Конкурс на ремонт дорог под Ростовом приостановлен ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) временно остановила конкурс на реконструкцию дорог в Ростовской области. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Речь идет о дороге: «Магистраль "Дон" — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» началась. Кроме того, в проект плана также были включены работы по обновлению автодороги «Северный обход», пролегающей от х. Щепкин до трассы «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск».

Начальная стоимость контракта составляет 4,5 миллиарда рублей. Заказчиком выступает Министерство транспорта Ростовской области, а участниками конкурса стали три компании.

Московская компания «Донаэродорстрой», ранее зарегистрированная в Ростове, подала жалобу на донской минтранс. В жалобе компания указала на ряд нарушений в процессе закупки: контракт не соответствует типовым условиям, утвержденным для подобных проектов; в условиях контракта есть противоречия; подрядчику предъявляются избыточные требования по выполнению работ; на основании данной жалобы ФАС приостановила конкурс на реконструкцию дорог.

На основании данной жалобы ФАС приостановила конкурс на реконструкцию дорог.
Фото: Ростов ру
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