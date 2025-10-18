Новости
В Ростове-на-Дону городская больница судится с региональным отделением УФАС

В Ростове-на-Дону развернулся судебный спор между муниципальной больницей и местным подразделением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Данные об этом деле доступны в базе Арбитражного суда Ростовской области.

Суть иска, поданного ГБУ РО «Городская больница № 6», касается постановления и указания, вынесенных антимонопольным органом. В июле текущего года медучреждение объявило конкурс на закупку рентгеновской аппаратуры для нужд больницы. В ходе торгов были зарегистрированы два участника, среди которых - ООО «Медтехника ДВ».

Указанная организация выразила несогласие с итогами тендера и обратилась с жалобой в ростовское отделение УФАС. После рассмотрения обращения антимонопольная служба предписала ростовской больнице исправить выявленные нарушения.

Это решение не удовлетворило руководство городской больницы, и учреждение инициировало судебное разбирательство. Рассмотрение дела в судебном порядке запланировано на 18 ноября.
Фото: Donday
