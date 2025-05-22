На торги выставили ПО обанкротившейся фирмы из Ростовской области за 24,7 млн

Фото: нейросеть

В Ростовской области выставлено на торги программное обеспечение обанкротившейся фирмы «КОНТИНЕНТ-М» за сумму 24,7 миллиона рублей. Соответствующее объявление о проведении аукциона опубликовано на специализированном портале, содержащем сведения о банкротствах.Фактически за указанную сумму предлагается приобрести USB-накопитель объемом 4 ГБ, на котором размещено ПО размером 22 298 байт. В состав данного программного обеспечения входят следующие модули: система оповещения о событиях, инструмент контроля исполнения обязанностей сотрудниками, а также система автоматизации тендерных процедур.Стоит подчеркнуть, что это уже повторная попытка продать данное ПО. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих. Изначальная стоимость программного обеспечения составляла 27,5 миллиона рублей, однако в этот раз она была снижена на 3,2 миллиона рублей.Заявки на участие в торгах принимаются с 26 мая по 2 июля. Итоги аукциона будут подведены на следующий день после завершения приема заявок.Необходимо отметить, что ООО «КОНТИНЕНТ-М» было зарегистрировано в городе Азове Ростовской области в августе 2015 года. Компания специализировалась на предоставлении услуг для бизнеса. В ноябре 2022 года организация была признана банкротом.