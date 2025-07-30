В Ростовской области на повторные торги выставили программное обеспечение компании из Азова

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В Ростовской области вновь пытаются реализовать программные продукты компании из Азова через аукцион. Информация об этих торгах размещена на специализированном сайте, посвященном сведениям о банкротстве.На торги в третий раз выставлен USB-накопитель объемом 4 Гб, содержащий программное обеспечение размером 22 298 байт. В состав ПО входят такие компоненты, как "Сервис напоминаний о событиях", "Система контроля исполнения обязанностей сотрудниками" и "Инструмент автоматизации тендерной деятельности". Стартовая стоимость лота составляет 24,7 миллиона рублей. Предыдущие попытки продать данный лот оказались безуспешными из-за отсутствия участников.Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 октября. Результаты торгов будут подведены в течение периода приема заявок.Стоит отметить, что ООО "КОНТИНЕНТ-М", зарегистрированное в Азове (Ростовская область) в августе 2015 года, специализировалось на предоставлении бизнес-услуг. Компания была признана банкротом в ноябре 2022 года.