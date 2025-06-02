В Ростове на торги выставили недвижимое имущество компании-банкрота

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В Ростове объявлены торги по реализации недвижимости обанкротившейся фирмы. Объявление о предстоящем аукционе размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На продажу выставлены два объекта коммерческой недвижимости: одно здание площадью 460,7 м², второе – 9,5 м². Кроме того, на аукцион выставлено право аренды земельного участка под этими зданиями, площадь которого составляет 7 534,1 м². Оба объекта расположены в городе Шахты.Стартовая цена лота определена в размере 3 миллионов рублей.Принять участие в торгах возможно в период с 2 июня по 8 июля. Результаты аукциона будут объявлены на следующий день после завершения периода приема заявок.Стоит отметить, что ООО «ЭНЕРГО-МОНТАЖ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону с августа 2016 года. Основным видом деятельности компании являлась подготовка строительных территорий. Компания была признана несостоятельной в декабре 2024 года.